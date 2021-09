De Laurentiis vuole chiudere già a gennaio: pronti 10 milioni per il riscatto (Di giovedì 30 settembre 2021) Tra i protagonisti del grande inizio di stagione del Napoli, figura sicuramente Zambo Anguissa. Il centrocampista, arrivato in punta di piedi nelle battute finali del mercato estivo, ha già conquistato tutti. In pochissimo tempo è riuscito a calarsi perfettamente nella realtà del nostro campionato, diventando un perno del centrocampo dei partenopei. Anguissa Napoli Serie APer questo motivo, si legge su La Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis sarebbe disposto ad anticipare il pagamento del riscatto per acquistare il giocatore a titolo definitivo. Secondo gli accordi, il Napoli dovrebbe versare 15 milioni nelle casse del Fulham nel giugno 2022. Il patron del club campano vorrebbe invece chiudere la questione già a gennaio, per ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 settembre 2021) Tra i protagonisti del grande inizio di stagione del Napoli, figura sicuramente Zambo Anguissa. Il centrocampista, arrivato in punta di piedi nelle battute finali del mercato estivo, ha già conquistato tutti. In pochissimo tempo è riuscito a calarsi perfettamente nella realtà del nostro campionato, diventando un perno del centrocampo dei partenopei. Anguissa Napoli Serie APer questo motivo, si legge su La Gazzetta dello Sport, il presidente Desarebbe disposto ad anticipare il pagamento delper acquistare il giocatore a titolo definitivo. Secondo gli accordi, il Napoli dovrebbe versare 15nelle casse del Fulham nel giugno 2022. Il patron del club campano vorrebbe invecela questione già a, per ...

