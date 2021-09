Covid: YouTube silenzia i No Vax complottisti e dalla Russia minacciano ritorsioni (Di giovedì 30 settembre 2021) YouTube cancella i No Vax. Mosca minaccia ritorsioni La Repubblica, pagina 19, di Massimo Basile. Forse non fermerà la diffusione delle teorie complottiste su microchip, 5G, delle storie di casi di autismo, cancro e infertilità legati ai vaccini, e di quanto siano miracolosi per prevenire il Covid i vermicida per mucche e cavalli. Ma intanto ha innescato uno scontro internazionale tra Mosca e Google. YouTube ha annunciato la rimozione dalla piattaforma digitale di tutti i video che diffondono disinformazioni su ogni tipo di vaccino approvato, non solo quelli contro il Covid, e bloccato gli account dei propagatori di fake news. Tra questi, Children’s Health Defense Fund, gruppo legato al controverso attivista No Vax, Robert F. Kennedy Jr, nipote di JFK; il canale di Joseph Mercola, ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 30 settembre 2021)cancella i No Vax. Mosca minacciaLa Repubblica, pagina 19, di Massimo Basile. Forse non fermerà la diffusione delle teorie complottiste su microchip, 5G, delle storie di casi di autismo, cancro e infertilità legati ai vaccini, e di quanto siano miracolosi per prevenire ili vermicida per mucche e cavalli. Ma intanto ha innescato uno scontro internazionale tra Mosca e Google.ha annunciato la rimozionepiattaforma digitale di tutti i video che diffondono disinformazioni su ogni tipo di vaccino approvato, non solo quelli contro il, e bloccato gli account dei propagatori di fake news. Tra questi, Children’s Health Defense Fund, gruppo legato al controverso attivista No Vax, Robert F. Kennedy Jr, nipote di JFK; il canale di Joseph Mercola, ...

