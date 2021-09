Covid: Letta, 'serve segnale fiducia, riaprire discoteche' (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Credo che sia importante anche dare un segnale sulle discoteche". Le riaprirebbe? "Sì, è un mondo in grado di applicare le regole. Spingo e spingiamo il governo a dare un segnale di fiducia a tutti gli italiani". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Porta a Porta che andrà in onda stasera. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Credo che sia importante anche dare unsulle". Lebbe? "Sì, è un mondo in grado di applicare le regole. Spingo e spingiamo il governo a dare undia tutti gli italiani". Così il segretario del Pd, Enrico, a Porta a Porta che andrà in onda stasera.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Letta, 'serve segnale fiducia, riaprire discoteche'... - TV7Benevento : Covid: Letta, 'io sono per 100% capienza'... - RodolfoRomagno1 : Agorà, Lollobrigida schianta la sinistra e la voglia di poltrona di Letta: votare non era da irresponsabili? - Il T… - ferrix88 : @Guido17595958 @lucianoghelfi @lorepregliasco già me lo vedo letta a riproporre ius soli e parlare di clima. Non è… - jumpedsword : ma quelli che scrivono #tachipirina e vigile attesa l'hanno mai letta la linea guida del AIFA.. ma veramente pensan… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Letta Letta insiste sulla riforma del Catasto e Draghi promette più equità sulla casa Attenzione agli investimenti immobiliari post Covid - 19 . Certi di tagli medio nelle periferie ... Letta insiste sulla riforma del Catasto e Draghi promette più equità sulla casa Dunque un ritocco è ...

Letta cavalca la riforma del catasto per piacere all'elettore che chiede equità sulla casa Attenzione agli investimenti immobiliari post Covid - 19 . Certi di tagli medio nelle periferie ... Letta cavalca la riforma del Catasto per piacere all'elettore che chiede equità sulla casa Dunque un ...

Covid: Letta, 'io sono per 100% capienza' La Sicilia Covid, scoperta una correlazione con il fumo: chi rischia di più Nei primi mesi della pandemia dalla Francia si è parlato, per parecchie settimane, dell’ipotesi che il fumo potesse proteggere dal coronavirus (clicca qui per leggere lo studio francese). Una tesi ...

Covid: Letta, ‘serve segnale fiducia, riaprire discoteche’ Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Credo che sia importante anche dare un segnale sulle discoteche”. Le riaprirebbe? “Sì, è un mondo in grado di applicare le regole. Spingo e spingiamo il governo a dare un ...

Attenzione agli investimenti immobiliari post- 19 . Certi di tagli medio nelle periferie ...insiste sulla riforma del Catasto e Draghi promette più equità sulla casa Dunque un ritocco è ...Attenzione agli investimenti immobiliari post- 19 . Certi di tagli medio nelle periferie ...cavalca la riforma del Catasto per piacere all'elettore che chiede equità sulla casa Dunque un ...Nei primi mesi della pandemia dalla Francia si è parlato, per parecchie settimane, dell’ipotesi che il fumo potesse proteggere dal coronavirus (clicca qui per leggere lo studio francese). Una tesi ...Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Credo che sia importante anche dare un segnale sulle discoteche”. Le riaprirebbe? “Sì, è un mondo in grado di applicare le regole. Spingo e spingiamo il governo a dare un ...