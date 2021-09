“Continuerò a vincere finché avrò la forza”. La preziosa lezione di Lorena Ramírez (Di giovedì 30 settembre 2021) Forse non sono comodissimi, eppure quei sandali colorati che Lorena Ramírez indossa a ogni gara sono diventati il simbolo della forza e del coraggio che appartengono alla maratoneta indigena. Un vero e proprio monito che si estende anche a tutte noi e che ci ricorda che non esistono limiti che non possono essere superati. Classe 1955, Lorena Ramírez è una fondista messicana che vive nello stato di Chihuahua, in Messico e che appartiene al gruppo indigeno dei rarámuri. A livello internazionale è conosciuta per aver vinto, nel 2017, la gara del Cerro Rojo UltraTrail, ma soprattutto per averlo fatto con i suoi coloratissimi sandali e senza alcun abbigliamento tecnico sportivo. Perché è così che corre Lorena, con le sue huaraches, dei sandali messicani in pelle che affondano le loro ... Leggi su dilei (Di giovedì 30 settembre 2021) Forse non sono comodissimi, eppure quei sandali colorati cheindossa a ogni gara sono diventati il simbolo dellae del coraggio che appartengono alla maratoneta indigena. Un vero e proprio monito che si estende anche a tutte noi e che ci ricorda che non esistono limiti che non possono essere superati. Classe 1955,è una fondista messicana che vive nello stato di Chihuahua, in Messico e che appartiene al gruppo indigeno dei rarámuri. A livello internazionale è conosciuta per aver vinto, nel 2017, la gara del Cerro Rojo UltraTrail, ma soprattutto per averlo fatto con i suoi coloratissimi sandali e senza alcun abbigliamento tecnico sportivo. Perché è così che corre, con le sue huaraches, dei sandali messicani in pelle che affondano le loro ...

Ultime Notizie dalla rete : Continuerò vincere Barletta: Impianto acque reflue, ad inizio 2022 dovrebbe entrare in funzione "Quella del riutilizzo delle acque reflue in agricoltura - conclude Caracciolo - è una sfida da vincere. Ho seguito il progetto sin dalle prime battute e continuerò a mantenere alta l'attenzione fino ...

Lewis Hamilton: 100 vittorie in F1 e un sogno chiamato Ferrari Auguro loro il meglio e nel mio prossimo futuro continuerò a impedire loro di vincere il mondiale (ride, ndr). Ho visto le foto dei loro piloti e il rosso è sempre il rosso . Ho un paio di Ferrari, a ...

