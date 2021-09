Chiude Omc, bilancio positivo per l’edizione 2021 (Di giovedì 30 settembre 2021) Si è chiusa a Ravenna la XV edizione di Omc, Med Energy Conference. Tra i temi trattati anche quelli legati alla piattaforma digitale Open-es, nata dalla partnership tra Eni, Boston Consulting Group e Google Cloud per la condivisione dei dati sulla sostenibilità delle filiere produttive. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 settembre 2021) Si è chiusa a Ravenna la XV edizione di Omc, Med Energy Conference. Tra i temi trattati anche quelli legati alla piattaforma digitale Open-es, nata dalla partnership tra Eni, Boston Consulting Group e Google Cloud per la condivisione dei dati sulla sostenibilità delle filiere produttive. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

