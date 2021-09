Chi è Elizabeth Holmes | la startupper che voleva rivoluzionare la sanità e ora è a processo per truffa

Leggi su wired

(Di giovedì 30 settembre 2021), fondatrice ed ex ad della startup Theranos (Yichuan Cao/NurPhoto/Getty Images)“La nuova Steve Jobs”, forse per via di quel maglioncino dolcevita che riporta alla mente il fondatore di Apple. “La nuova Mark Zuckerberg”, probabilmente per quello sguardo fisso, con gli occhi spalancati, che è una caratteristica anche del fondatore di Facebook. “La nuova Bill Gates”, per la presunta attenzione alle tematiche sociali. Tutti i visionari imprenditori della Silicon Valley accostati a, fondatrice di Theranos, avevano una sola cosa in comune: erano uomini. Da questo punto di vista, l’ascesa diera una necessaria novità in un mondo dominato – ancora oggi, quasi senza eccezioni – da maschi bianchi. È il 2014 quando...