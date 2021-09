Ballando, Milly Carlucci contro Todaro: “Non parlo di chi ha fatto scelte diverse” (Di giovedì 30 settembre 2021) Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle, che è pronta a regalare grandi emozioni al pubblico. Milly Carlucci ha composto un cast d’eccezione, scegliendo dei concorrenti pronti a mettersi in gioco e in grado di attirare l’attenzione dei telespettatori. Il 16 ottobre la conduttrice tornerà in onda con la sua squadra, la giuria composta da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, e il corpo di ballerini che, come ogni anno, accompagnerà i concorrenti nel loro percorso fatte di sfide e gare avvincenti. Milly Carlucci, la rivoluzione nel cast di Ballando con le Stelle Ancor prima dell’inizio del suo programma Milly Carlucci ha dovuto fare conti con importanti abbandoni, quelli ... Leggi su dilei (Di giovedì 30 settembre 2021) Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione dicon le Stelle, che è pronta a regalare grandi emozioni al pubblico.ha composto un cast d’eccezione, scegliendo dei concorrenti pronti a mettersi in gioco e in grado di attirare l’attenzione dei telespettatori. Il 16 ottobre la conduttrice tornerà in onda con la sua squadra, la giuria composta da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, e il corpo di ballerini che, come ogni anno, accompagnerà i concorrenti nel loro percorso fatte di sfide e gare avvincenti., la rivoluzione nel cast dicon le Stelle Ancor prima dell’inizio del suo programmaha dovuto fare conti con importanti abbandoni, quelli ...

