Arrestato a Forte dei Marmi l'aguzzino di Pinochet, faceva sparire i corpi di chi si opponeva al dittatore cileno (Di giovedì 30 settembre 2021) Doring Falkenberg era in gita con amici tedeschi e alla reception di un hotel ha fornito i documenti con grande tranquillità: era convinto che nessuno l'avrebbe identificato

