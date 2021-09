Vaccino Covid, il professor Locatelli (Cts): “Abbinare anche l’antinfluenzale. Terza dose non è scontata per i più giovani” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Terza dose di Vaccino anti Covid non scontata per i più giovani, l’abbinamento del composto per prevenire Sars Cov 2 all’antiinfluenzale e il richiamo ai dati sulle malattie che uccidono in Italia: il Covid è la quarta causa. Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli, a margine della VII edizione del Meet in Italy for Life Sciences organizzata a Genova, ricorda anche che “chi rifiuta il Vaccino non si vuol bene”. Ma sulla necessità della Terza dose, che viene somministrata agli iper fragili e poi sarà data a over 80 e personale sanitario, il presidente del Consiglio superiore di sanità dichiara: “Dico con estrema chiarezza che per quello che riguarda i soggetti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021)diantinonper i più, l’abbinamento del composto per prevenire Sars Cov 2 all’antiinfluenzale e il richiamo ai dati sulle malattie che uccidono in Italia: ilè la quarta causa. Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco, a margine della VII edizione del Meet in Italy for Life Sciences organizzata a Genova, ricordache “chi rifiuta ilnon si vuol bene”. Ma sulla necessità della, che viene somministrata agli iper fragili e poi sarà data a over 80 e personale sanitario, il presidente del Consiglio superiore di sanità dichiara: “Dico con estrema chiarezza che per quello che riguarda i soggetti ...

Advertising

La7tv : #tagada L'ex Ministro Roberto #Castelli rivela i problemi avuti dopo il vaccino #covid: 'Sono vittima del #vaccino,… - Corriere : Covid, il presidente Biden fa la terza dose del vaccino Pfizer in diretta tv - TheRMH : Il dottor David Camilleri è un medico di emergenza presso l'RMH Hospital. Vuole consigliare alla comunità italiana… - Maryljacb : RT @La7tv: #tagada L'ex Ministro Roberto #Castelli rivela i problemi avuti dopo il vaccino #covid: 'Sono vittima del #vaccino, sono ad alti… - infoitinterno : Locatelli (Cts): «Covid diventato quarta causa morte in Italia. Terza dose vaccino? Non scontata per giovani» -