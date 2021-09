Tendenza colore, l’autunno dei capelli «touch of toffee» è qui (Di mercoledì 29 settembre 2021) In genere, durante la stagione fredda si impongono sulla scena colorazioni dark, dal castano cioccolato fondente al rosso mogano. L’autunno 2021, però, debutta con un colore capelli decisamente più chiaro, caldo e luminoso: segnatevi il nome «touch of toffee». Avete presente il colore delicato delle deliziose caramelle mou? Ecco, il capello si veste di quelle morbide nuance marrone light, mescolate ad arte con sfumature di castano più scuro, dando vita a un mélange cromatico goloso e decisamente autunnale. Se vi state (giustamente) domandando quale star meglio interpreta la colorazione «touch of toffee», la risposta è solo una: Jennifer Lopez. La popstar latina è, infatti, la perfetta portavoce del capello mou-like, realizzato su misura per lei dal colorista di fiducia Chris Appleton, mago delle nuance a effetto naturale. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 29 settembre 2021) In genere, durante la stagione fredda si impongono sulla scena colorazioni dark, dal castano cioccolato fondente al rosso mogano. L’autunno 2021, però, debutta con un colore capelli decisamente più chiaro, caldo e luminoso: segnatevi il nome «touch of toffee». Avete presente il colore delicato delle deliziose caramelle mou? Ecco, il capello si veste di quelle morbide nuance marrone light, mescolate ad arte con sfumature di castano più scuro, dando vita a un mélange cromatico goloso e decisamente autunnale. Se vi state (giustamente) domandando quale star meglio interpreta la colorazione «touch of toffee», la risposta è solo una: Jennifer Lopez. La popstar latina è, infatti, la perfetta portavoce del capello mou-like, realizzato su misura per lei dal colorista di fiducia Chris Appleton, mago delle nuance a effetto naturale.

