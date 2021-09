(Di mercoledì 29 settembre 2021) Cambia il terreno dellotra Uefa e, che sisu quello delladidell’Unione europea. Il tribunale che ha il potere di cambiare per sempre il volto del calcio oppure di giudicare infondato il ricorso del giudice spagnolo che accompagna in campo giudiziario la ribellione al sistema di Real Madrid, L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Superlega, lo scontro si sposta alla Corte di Giustizia: Cambia il terreno dello scontro tra U… - JohSogos : RT @CalcioFinanza: #Superlega, lo scontro si sposta alla Corte di Giustizia dell'Unione europea: nominati un giudice relatore e un avvocato… - CalcioFinanza : #Superlega, lo scontro si sposta alla Corte di Giustizia dell'Unione europea: nominati un giudice relatore e un avv… - GuruJuve : Se è da 'cagasotto' accettare una sanzione pecuniaria dell'UEFA, pensate quanto possa essere da 'cagasotto' pattegg… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega scontro

Il presidente della UEFA Ceferin avrebbe escluso Agnelli dalla cena di gala della Nations League Dopo gli sviluppi legali della giornata di ieri per quanto concerne loUefa -, il presidente Ceferin si è riservato un ulteriore sgarbo nei confronti del numero uno della Juventus Andrea Agnelli. Come riferisce Repubblica la Uefa ha escluso dalla cena ...Commenta per primoper la: ricorsi e dispetti, la guerra di Ceferin non è ancora finita . La Repubblica in edicola oggi svela un retroscena sulla diatriba tra i presidenti di Uefa e Juventus. Andrea ...Dopo le azioni UEFA di questi giorni e la ricusazione del giudice di Madrid, sono stati nominati un giudice relatore e un avvocato generale.Dopo gli sviluppi legali della giornata di ieri per quanto concerne lo scontro Uefa-Superlega, il presidente Ceferin si è riservato un ulteriore sgarbo ...