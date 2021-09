Scriviamo un nuovo Statuto del Lavoro per aiutare soprattutto chi non ce l'ha (Di mercoledì 29 settembre 2021) (di Maurizio Del Conte, docente di Diritto del Lavoro alla Bocconi) A cinquantuno anni dalla sua nascita è venuto il tempo di far pace con lo Statuto dei lavoratori, liberandolo dal destino di ostaggio di guerriglie di posizionamento politico e tributandogli tutti gli onori che spettano alle grandi riforme che hanno contribuito al progresso sociale del paese. Lo Statuto ha istituzionalizzato la presenza sindacale nelle fabbriche e negli uffici, ha bandito ogni forma di discriminazione dei lavoratori, ha anticipato di un quarto di secolo la tutela della privacy e ha arginato l’abuso del licenziamento. Nel 1970 la “legge 300” ha rappresentato per il Lavoro un formidabile acceleratore del cambiamento, fornendo una architettura istituzionale capace di ricondurre ai principi costituzionali le convulse spinte sociali che ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) (di Maurizio Del Conte, docente di Diritto delalla Bocconi) A cinquantuno anni dalla sua nascita è venuto il tempo di far pace con lodei lavoratori, liberandolo dal destino di ostaggio di guerriglie di posizionamento politico e tributandogli tutti gli onori che spettano alle grandi riforme che hanno contribuito al progresso sociale del paese. Loha istituzionalizzato la presenza sindacale nelle fabbriche e negli uffici, ha bandito ogni forma di discriminazione dei lavoratori, ha anticipato di un quarto di secolo la tutela della privacy e ha arginato l’abuso del licenziamento. Nel 1970 la “legge 300” ha rappresentato per ilun formidabile acceleratore del cambiamento, fornendo una architettura istituzionale capace di ricondurre ai principi costituzionali le convulse spinte sociali che ...

bea_jilly : Non vedo il senso della tua presenza Scriviamo: nuovo insulto #gfvip - Blissful_Woman_ : RT @ElaineSherwin1: Questa è una metafora così bella per la vita. Ogni giorno scriviamo una nuovo pagina nel libro della vita e sebbene ci… - Giu_Fabiana : RT @ElaineSherwin1: Questa è una metafora così bella per la vita. Ogni giorno scriviamo una nuovo pagina nel libro della vita e sebbene ci… -