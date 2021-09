Scatena il caos in un bar: infastidisce i clienti e si scaglia contro la polizia. Daspo urbano per un 45enne (Di mercoledì 29 settembre 2021) CIVITANOVA - Daspo urbano per un quarantacinquenne, residente a Civitanova, che poco più di una decina di giorni fa, sotto l'effetto dell'alcol, si era reso protagonista di pesanti molestie all'... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 29 settembre 2021) CIVITANOVA -per un quarantacinquenne, residente a Civitanova, che poco più di una decina di giorni fa, sotto l'effetto dell'alcol, si era reso protagonista di pesanti molestie all'...

CarlinoCMarche : Ubriaco scatena il caos nel bar: c'è il Daspo - CronacheMc : CIVITANOVA - Provvedimento emesso dal questore nei confronti di un 45enne, che era già stato denunciato e ora non p… - CronacheMc : Civitanova - Provvedimento emesso dal questore nei confronti di un 45enne, che era già stato denunciato e ora non p…