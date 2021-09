Questa nuova funzione di WhatsApp vi aiuterà ad escludere i contatti fastidiosi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nelle scorse ore il team di WhatsApp ha rilasciato una nuova versione beta per i dispositivi Android di Questa popolare app L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nelle scorse ore il team diha rilasciato unaversione beta per i dispositivi Android dipopolare app L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

mauroberruto : Un pugile con il corpo coperto da tatuaggi di ispirazione nazista e il suo allenatore, ex segretario regionale di F… - GiuliaSalemi93 : Ci vediamo tra poco al #GFVIPPARTY su @MediasetPlay vi voglio scatenati a commentare con noi questa nuova puntata??… - sandrogozi : Per me la via è chiarissima: federiamo le forze dello spazio centrale per sostenere ora e proseguire nel 2023 le ri… - Signorasinasce : Buongiornoooo! Una buona colazione e si parte alla grande per questa nuova giornata ?????????? - atlantide_Chris : RT @La7tv: La nuova sfida di Massimo Giletti che porta @nonelarena al mercoledì sera. Questa sera alle 21:15 la prima puntata #La7 #nonela… -