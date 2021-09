Perché Stella Banderas non vuole il cognome di mamma Melanie Griffith

Leggi su amica

(Di mercoledì 29 settembre 2021) In Spagna sono abituati ad avere nomi e cognomi lunghi. Ma, in effetti, un quarto d’ora per fare la propria firma ogni volta, è un po’ troppo. Che ci crediate o no, in sostanza è questo il motivo per il qualeha chiesto ufficialmente a un tribunale di togliere ildidal suo. CHI È: LEGGI QUI 5 COSE DA SAPERE SU DI LEIha chiesto a un giudice di togliere dal suoquello di sua madre,. Ufficialmentenon lo usa mai. Tra le due, però, nessuno screzio. Foto Getty Via il nome di...