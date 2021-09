Pecoraro: «Juve e Inter stanno drogando il calcio» (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Le plusvalenze Juventus? Abbiamo dovuto aspettare la Consob, per le società quotate in borsa Interviene la Consob mentre per le altre Intervengono le federazioni, il problema delle plusvalenze non riguarda solo la Juve ma anche le altre squadre. Noi siamo Intervenuti con Chievo e Cesena e sapete il destino che hanno avuto”. Lo ha dichiarato Giuseppe Pecoraro, ex presidente Procurale Federale Figc. “La plusvalenza Higuain? Non c’entra, io parlo quando non viene rispettato il bilancio. Se oggi il Napoli vendesse Ghoulam a 30 milioni ovviamente il dubbio mi viene e capisco che qualcosa non funziona come successe con la cessione di Sturaro da parte della Juve”, ha spiegato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “La Consob non deve Intervenire solo per le ... Leggi su footdata (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Le plusvalenzentus? Abbiamo dovuto aspettare la Consob, per le società quotate in borsaviene la Consob mentre per le altrevengono le federazioni, il problema delle plusvalenze non riguarda solo lama anche le altre squadre. Noi siamovenuti con Chievo e Cesena e sapete il destino che hanno avuto”. Lo ha dichiarato Giuseppe, ex presidente Procurale Federale Figc. “La plusvalenza Higuain? Non c’entra, io parlo quando non viene rispettato il bilancio. Se oggi il Napoli vendesse Ghoulam a 30 milioni ovviamente il dubbio mi viene e capisco che qualcosa non funziona come successe con la cessione di Sturaro da parte della”, ha spiegato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “La Consob non devevenire solo per le ...

