Morti sul lavoro, Draghi: “E’ una strage, subito pene più severe” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Vorrei esprimere il sentito cordoglio del governo e mio per i Morti sul lavoro che ieri e oggi hanno funestato la scena e l’ambiente psicologico ed economico del Paese. Ed in particolare esprimere la più sentita vicinanza ai loro familiari e loro cari”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa citando i nomi e cognomi delle vittime sul lavoro delle ultime ore, un dramma che “assume sempre più i contorni di una strage che continua ogni giorno”. Per il presidente del Consiglio “c’è l’esigenza di prendere provvedimenti immediatamente, subito, entro la settimana prossima”. “Poi ci sarà un piano più ampio e strutturale sui nodi irrisolti ma intanto bisogna intervenire subito”, ribadisce Draghi, ricordando che “lunedì c’è stato un incontro con i ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Vorrei esprimere il sentito cordoglio del governo e mio per isulche ieri e oggi hanno funestato la scena e l’ambiente psicologico ed economico del Paese. Ed in particolare esprimere la più sentita vicinanza ai loro familiari e loro cari”. Così il premier Marioin conferenza stampa citando i nomi e cognomi delle vittime suldelle ultime ore, un dramma che “assume sempre più i contorni di unache continua ogni giorno”. Per il presidente del Consiglio “c’è l’esigenza di prendere provvedimenti immediatamente,, entro la settimana prossima”. “Poi ci sarà un piano più ampio e strutturale sui nodi irrisolti ma intanto bisogna intervenire”, ribadisce, ricordando che “lunedì c’è stato un incontro con i ...

