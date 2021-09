Morisi: procuratore Verona, non c'è un secondo indagato (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nell'inchiesta per droga che coinvolge a Verona Luca Morisi, l'ex social media manager della Lega, "non c'è allo stato attuale un secondo indagato": "assolutamente, l'unico indagato è Luca Morisi, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nell'inchiesta per droga che coinvolge aLuca, l'ex social media manager della Lega, "non c'è allo stato attuale un": "assolutamente, l'unicoè Luca, ...

Caso Morisi, procuratore Angela Barbaglio: non abbiamo divulgato noi la vicenda

Ultime Notizie dalla rete : Morisi procuratore Morisi: procuratore Verona, non c'è un secondo indagato Nell'inchiesta per droga che coinvolge a Verona Luca Morisi, l'ex social media manager della Lega, "non c'è allo stato attuale un secondo indagato": "assolutamente, l'unico indagato è Luca Morisi, nessun altro per questo procedimento". Lo precisa la procuratrice di Verona Angela Barbaglio dopo che la difesa di Morisi aveva rivelato che nell'inchiesta "risulta indagata anche un'altra ...

Un altro bavaglio per i giornalisti Facciamo un esempio a caso: il signor Luca Morisi è stato inquisito e la notizia è stata data dai ... Parla solo il Procuratore. Come? A voce? Non sia mai. Essi parleranno " esclusivamente tramite ...

Caso Morisi, procuratore Angela Barbaglio: non abbiamo divulgato noi la vicenda Sono in magistratura da 44 anni, conosco le dinamiche perfettamente, ma non accetto illazioni sul nostro lavoro'. https://it.sputniknews.com/20210929/caso-morisi-procuratore-angela-barbaglio-non-abbia ...

