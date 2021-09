La metà scomparsa (Di mercoledì 29 settembre 2021) In Louisiana esiste un paese di nome Mallard che non si trova sulle mappe: è un posto in cui abitano persone nere dalla pelle chiara che guardano con sospetto i neri dalla pelle scura. Qui nel 1938 nascono due gemelle, Stella e Desiree Vignes, definite “color crema”. L’America è ancora in piena segregazione etnica, e i bianchi hanno accesso a una vita più ampia, diversa. Che cosa succede, quindi, se si viene al mondo al di qua della “color line”, ma così chiari da poter passare per bianchi? Succede che lo si fa: si passa dall’altra parte. In questo caso a farlo è Stella, la gemella più silenziosa, quella da cui meno ci si poteva aspettare una sparizione. Le gemelle prima scappano insieme, da Mallard a New Orleans, e poi Stella fugge da Desirée verso una vita dall’altra parte della linea. Sono le premesse di di Brit Bennett (traduzione di Martina Testa), romanzo che racconta la storia ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 settembre 2021) In Louisiana esiste un paese di nome Mallard che non si trova sulle mappe: è un posto in cui abitano persone nere dalla pelle chiara che guardano con sospetto i neri dalla pelle scura. Qui nel 1938 nascono due gemelle, Stella e Desiree Vignes, definite “color crema”. L’America è ancora in piena segregazione etnica, e i bianchi hanno accesso a una vita più ampia, diversa. Che cosa succede, quindi, se si viene al mondo al di qua della “color line”, ma così chiari da poter passare per bianchi? Succede che lo si fa: si passa dall’altra parte. In questo caso a farlo è Stella, la gemella più silenziosa, quella da cui meno ci si poteva aspettare una sparizione. Le gemelle prima scappano insieme, da Mallard a New Orleans, e poi Stella fugge da Desirée verso una vita dall’altra parte della linea. Sono le premesse di di Brit Bennett (traduzione di Martina Testa), romanzo che racconta la storia ...

