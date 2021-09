Ita e Volotea si contendono i voli di continuità territoriale per la Sardegna (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sarà una tra Ita e Volotea a garantire la copertura dei voli in continuità territoriale da e per la Sardegna nei prossimi 7 mesi. Dal 15 ottobre Alitalia dirà addio alle attività di volo ed era l’unica compagnia aerea che gestiva i collegamenti tra gli aeroporti sardi di Cagliari, Olbia e Alghero con quelli di Milano Linate e Roma Fiumicino. All’assessorato regionale dei Trasporti di Cagliari è in corso la seduta pubblica per l’apertura delle buste delle offerte delle due interessate: il vincitore del bando si saprà domattina. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sarà una tra Ita ea garantire la copertura deiinda e per lanei prossimi 7 mesi. Dal 15 ottobre Alitalia dirà addio alle attività di volo ed era l’unica compagnia aerea che gestiva i collegamenti tra gli aeroporti sardi di Cagliari, Olbia e Alghero con quelli di Milano Linate e Roma Fiumicino. All’assessorato regionale dei Trasporti di Cagliari è in corso la seduta pubblica per l’apertura delle buste delle offerte delle due interessate: il vincitore del bando si saprà domattina.

