Intervento di S.E. Mons. Paul Richard Gallagher in occasione della Riunione Plenaria ad Alto Livello all'ONU per celebrare e promuovere la ... (Di mercoledì 29 settembre 2021) President, Today's observance of the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons ... The Holy See is grateful to those States that have signed and ratified the Treaty, and it ... Leggi su ilcattolico (Di mercoledì 29 settembre 2021) President, Today's observance of the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons ... The Holy See is grateful to those States that have signed and ratified the Treaty, and it ...

HolySeePress : Intervento di S.E. Mons. Paul Richard Gallagher in occasione della Riunione Plenaria ad Alto Livello all’ONU per ce… - KattInForma : Intervento di S.E. Mons. Paul Richard Gallagher in occasione della Riunione Plenaria ad Alto Livello all’ONU per ce… - SATELITLGTVUSA1 : RT @HolySeePress: Intervento di S.E. Mons. Paul Richard Gallagher in occasione della Riunione Plenaria ad Alto Livello all’ONU per celebrar… - genelynmedollar : RT @HolySeePress: Intervento di S.E. Mons. Paul Richard Gallagher in occasione della Riunione Plenaria ad Alto Livello all’ONU per celebrar… - Rvaticanaitalia : RT @HolySeePress: Intervento di S.E. Mons. Paul Richard Gallagher in occasione della Riunione Plenaria ad Alto Livello all’ONU per celebrar… -