“Interdittive antimafia e scioglimento dei comuni? Mietono vittime”. La posizione della Lega in Calabria a sette giorni dal voto (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le Interdittive antimafia? “Mietono vittime”. Le leggi che regolano gli scioglimenti dei comuni per infiltrazioni mafiose? “Puniscono intere comunità, che avevano espresso democraticamente la propria volontà“. Parola del senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, 53 anni, di professione assicuratore, figlio dell’ex eurodeputato del Msi Antonio Nicola, ma soprattutto componente della Commissione parlamentare antimafia. Il leghista ha annunciato l’intenzione di depositare una “proposta legislativa” per cambiare le leggi sulle Interdittive antimafia e sul commissariamento delle amministrazioni comunali contigue alla criminalità organizzata. L’uscita del parlamentare napoletano, eletto col ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le? “”. Le leggi che regolano gli scioglimenti deiper infiltrazioni mafiose? “Puniscono interetà, che avevano espresso democraticamente la propria volontà“. Parola del senatoreGianluca Cantalamessa, 53 anni, di professione assicuratore, figlio dell’ex eurodeputato del Msi Antonio Nicola, ma soprattutto componenteCommissione parlamentare. Il leghista ha annunciato l’intenzione di depositare una “proposta legislativa” per cambiare le leggi sullee sul commissariamento delle amministrazioni comunali contigue alla criminalità organizzata. L’uscita del parlamentare napoletano, eletto col ...

