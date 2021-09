Inter senza biscione sulla maglia in Champions: ecco perchè (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nella serata di ieri l’Inter è scesa in campo per sfidare lo Shakhtar Donetsk nella seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. I nerazzurri hanno indossato la seconda maglia da gioco per l’occasione, alla quale mancava però il dettaglio più importante: il biscione. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, quella dell’Inter di scendere in campo con una maglia “rivista” rispetto all’originale era una scelta consapevole. Come nel caso dell’Ajax, infatti, durante il processo di pre-approvazione delle maglie era stato comunicato a Nike che non sarebbe stato possibile applicare questo design al serpente con un colore a contrasto sulla divisa da gioco UEFA. Leggi su footdata (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nella serata di ieri l’è scesa in campo per sfidare lo Shakhtar Donetsk nella seconda giornata della fase a gironi della UEFALeague. I nerazzurri hanno indossato la secondada gioco per l’occasione, alla quale mancava però il dettaglio più importante: il. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, quella dell’di scendere in campo con una“rivista” rispetto all’originale era una scelta consapevole. Come nel caso dell’Ajax, infatti, durante il processo di pre-approvazione delle maglie era stato comunicato a Nike che non sarebbe stato possibile applicare questo design al serpente con un colore a contrastodivisa da gioco UEFA.

