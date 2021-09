In Italia aumentano i boschi: più 587mila ettari, via 290mln tonnellate Co2 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Aumenta la superficie dei boschi Italiani ed anche la capacità di assorbire anidride carbonica. La superficie boschiva nazionale è cresciuta in 10 anni di circa 587.000 ettari per complessivi 11 milioni di ettari, la biomassa forestale del 18,4%. Questo consente di assorbire 290 milioni di tonnellate di Co2. Sono i dati dell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi forestali di Carbonio realizzato dall’Arma dei Carabinieri con il supporto scientifico del CREA, un “termometro verde” in grado di misurare lo stato di vitalità delle foreste e il loro contributo per mitigare la “febbre planetaria”. I boschi, calcola l’ ‘inventario’ , coprono il 36,7 % del territorio nazionale, i metri cubi di biomassa espressi in valori per ettaro sono passati da 144,9 a 165,4 ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Aumenta la superficie deini ed anche la capacità di assorbire anidride carbonica. La superficieva nazionale è cresciuta in 10 anni di circa 587.000per complessivi 11 milioni di, la biomassa forestale del 18,4%. Questo consente di assorbire 290 milioni didi Co2. Sono i dati dell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi forestali di Carbonio realizzato dall’Arma dei Carabinieri con il supporto scientifico del CREA, un “termometro verde” in grado di misurare lo stato di vitalità delle foreste e il loro contributo per mitigare la “febbre planetaria”. I, calcola l’ ‘inventario’ , coprono il 36,7 % del territorio nazionale, i metri cubi di biomassa espressi in valori per ettaro sono passati da 144,9 a 165,4 ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia aumentano In Italia aumentano i boschi: più 587mila ettari, via 290mln tonnellate Co2 Sebbene in Italia la superficie forestale venga spesso associata al paesaggio montano e collinare, la distribuzione è davvero ripartita e spesso è sulle quote più basse. Il 37% della superficie ...

