Highlights e gol Messina-Bari 0-2, Serie C 2021/2022 (VIDEO) (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Messina-Bari 0-2, match valido per la sesta giornata della Serie C 2021/2022. Altra vittoria dei pugliesi, questa volta in trasferta in Sicilia. Galletti sempre più primi. Ancora una volta è Botta che sblocca il risultato dopo pochi minuti dal fischio d’inizio. Nel secondo tempo, al 77esimo è Paponi che mette a segno il definitivo 2-0. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ilcon glie i gol di0-2, match valido per la sesta giornata della. Altra vittoria dei pugliesi, questa volta in trasferta in Sicilia. Galletti sempre più primi. Ancora una volta è Botta che sblocca il risultato dopo pochi minuti dal fischio d’inizio. Nel secondo tempo, al 77esimo è Paponi che mette a segno il definitivo 2-0. SportFace.

Advertising

SkySport : MILAN-ATLETICO MADRID 1-2 Risultato finale ? ? #Leao (20') ? #Griezmann (84’) ? rig. #Suarez (90+7’) ? CHAMPIONS LE… - acmilan : Maldini's historic header and Díaz's close-range clincher: enjoy the highlights ???? Lo storico colpo di testa di D… - SkySport : ?? IL PRIMO GOL DI MESSI È UN CAPOLAVORO ?? La Pulce sigla il 2-0 dalla distanza ???? Dopo lo scambio con Mbappé ? ?? Gl… - andreascardaci : RT @SkySport: MILAN-ATLETICO MADRID 1-2 Risultato finale ? ? #Leao (20') ? #Griezmann (84’) ? rig. #Suarez (90+7’) ? CHAMPIONS LEAGUE – 2^… - anis_epis : Atalanta-Young Boys: video, gol e highlights. Partita dominata dalla Dea. La squadra di Gasperini ora è in testa al… -