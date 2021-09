Generali RE si aggiudica Green Loan per la Torre Libeskind a Milano

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) –Real Estate SGR siun finanziamento di 162,5 milioni di euro a favore di Fondo Rubens, proprietario della, da un pool di banche, che include BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) e UniCredit in qualità di mandated lead arrangers.. BNP Paribas è stato ancheCoordinator e Crédit Agricole CIB Banca Agente del finanziamento. Si tratta del primoperfezionato daRE in Italia e uno dei primi in assoluto sul mercato italiano. Laè realizzata secondo criteri finalizzati alla riduzione complessiva di CO2, al risparmio energetico , ...