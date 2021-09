Fisco, in arrivo proroga pagamento Irap non versata (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Nuovo rinvio in arrivo dei pagamenti Irap per chi lo scorso anno ha goduto di un esonero che non spettava. All’esame del CdM, in programma questa mattina, un decreto contenente varie proroghe (dalle domande per l’assegno temporaneo al referendum sulla cannabis) nel cui titolo compare anche la dicitura “Irap”. Si tratterebbe, a quanto si apprende, di un rinvio probabilmente di un mese – fino al 31 ottobre – del termine per saldare l’imposta non versata per effetto dell’errata applicazione dell’esonero previsto nel decreto Rilancio. La misura riguarderebbe le imprese medio-grandi che hanno superato i limiti per gli aiuti di Stato. Consiglio dei Ministri, quello di oggi, particolarmente atteso, chiamato a dare semaforo verde allaNaDEF (Nota di aggiornamento al DEF). Crescita del PIL al 6% nel 2021 con il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Nuovo rinvio indei pagamentiper chi lo scorso anno ha goduto di un esonero che non spettava. All’esame del CdM, in programma questa mattina, un decreto contenente varie proroghe (dalle domande per l’assegno temporaneo al referendum sulla cannabis) nel cui titolo compare anche la dicitura “”. Si tratterebbe, a quanto si apprende, di un rinvio probabilmente di un mese – fino al 31 ottobre – del termine per saldare l’imposta nonper effetto dell’errata applicazione dell’esonero previsto nel decreto Rilancio. La misura riguarderebbe le imprese medio-grandi che hanno superato i limiti per gli aiuti di Stato. Consiglio dei Ministri, quello di oggi, particolarmente atteso, chiamato a dare semaforo verde allaNaDEF (Nota di aggiornamento al DEF). Crescita del PIL al 6% nel 2021 con il ...

Advertising

Ad10000follower : Fisco, in arrivo proroga pagamento Irap non versata - giornaleradiofm : Approfondimenti: Fisco: in cdm proroga pagamento Irap non versata nel 2020: (ANSA) - ROMA, 28 SET - Nuovo rinvio in… - Investireoggi : Il premier Draghi spinge per introdurre il #salariominimo di 9 euro all’ora in Italia. Novità in arrivo con la leg… - filadelfo72 : Pensione docenti 2022: novità su quota 100 e scadenza domanda in arrivo con la circolare - TonusAldo : RT @LegaPremier: Fisco, in arrivo il condono per le cartelle sotto i cinquemila euro -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco arrivo Fisco, in arrivo proroga pagamento Irap non versata Nuovo rinvio in arrivo dei pagamenti Irap per chi lo scorso anno ha goduto di un esonero che non spettava. All'esame del CdM, in programma questa mattina, un decreto contenente varie proroghe (dalle domande per l'...

Si va verso la proroga del Superbonus casa Niente fisco invece sul tavolo della cabina di regia di ieri. Secondo fonti di governo non sarebbe ... Il premier aveva cercato di frenare le polemiche smentendo l'arrivo di nuove tasse. Ma sia Matteo ...

Fisco, in arrivo proroga pagamento Irap non versata Borsa Italiana Fisco, in arrivo proroga pagamento Irap non versata (Teleborsa) - Nuovo rinvio in arrivo dei pagamenti Irap per chi lo scorso anno ha goduto di un esonero che non spettava. All'esame del CdM, in programma questa mattina, un decreto contenente varie pro ...

Si va verso la proroga del Superbonus casa Le tensioni in maggioranza frenano la delega fiscale alla vigilia del consiglio dei ministri che stamattina dovrebbe licenziare solo la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef) ...

Nuovo rinvio indei pagamenti Irap per chi lo scorso anno ha goduto di un esonero che non spettava. All'esame del CdM, in programma questa mattina, un decreto contenente varie proroghe (dalle domande per l'...Nienteinvece sul tavolo della cabina di regia di ieri. Secondo fonti di governo non sarebbe ... Il premier aveva cercato di frenare le polemiche smentendo l'di nuove tasse. Ma sia Matteo ...(Teleborsa) - Nuovo rinvio in arrivo dei pagamenti Irap per chi lo scorso anno ha goduto di un esonero che non spettava. All'esame del CdM, in programma questa mattina, un decreto contenente varie pro ...Le tensioni in maggioranza frenano la delega fiscale alla vigilia del consiglio dei ministri che stamattina dovrebbe licenziare solo la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef) ...