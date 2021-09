Firmato il Protocollo d’intesa Federazione del Mare-Cluster BIG (Di mercoledì 29 settembre 2021) Mario Mattioli e Giovanni Caprino firmano il Protocollo d’intesa Federazione del Mare-Cluster BIG: per la divulgazione verso il grande pubblico del valore dell’economia blu e favorire la coscienza pubblica di tutti gli aspetti del Mare. A bordo della nave “Amerigo Vespucci”, ormeggiata nella Base Navale della Marina Militare di La Spezia, in occasione della manifestazione Seafuture2021, Mario Mattioli, presidente della Federazione del Mare, e Giovanni Caprino, Presidente del Cluster BIG (Cluster Tecnologico Nazionale “Blue Italian Growth”), hanno Firmato il Protocollo d’intesa con il quale le due organizzazioni si impegnano ad adottare programmi e iniziative congiunte ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 29 settembre 2021) Mario Mattioli e Giovanni Caprino firmano ildelBIG: per la divulgazione verso il grande pubblico del valore dell’economia blu e favorire la coscienza pubblica di tutti gli aspetti del. A bordo della nave “Amerigo Vespucci”, ormeggiata nella Base Navale della Marina Militare di La Spezia, in occasione della manifestazione Seafuture2021, Mario Mattioli, presidente delladel, e Giovanni Caprino, Presidente delBIG (Tecnologico Nazionale “Blue Italian Growth”), hannoilcon il quale le due organizzazioni si impegnano ad adottare programmi e iniziative congiunte ...

Advertising

virginiaraggi : Oggi a Cinecittà con @_dasud e @avvisopubblico ho firmato il protocollo #RomaSenzaMafie. Un impegno concreto contro… - CarloCalenda : Roma è invasa dai cinghiali. E sapete perché le istituzioni restano a guardare? Nel 2019 Raggi e Zingaretti hanno f… - BasicLifeSupp : Sicurezza alimentare. “Firmato nuovo protocollo con Assobibe per consumo consapevole bevande analcoliche, riduzione… - MasashiKohmura : RT @Fisiofficial: La notizia che stavamo aspettando: firmato a #Milano il protocollo per la riapertura delle pista in sicurezza. Si torna s… - AgenziaASI : Sicurezza alimentare, Sottosegretario Costa: “Firmato nuovo protocollo con Assobibe per consumo consapevole bevande… -