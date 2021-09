Empoli clamoroso retroscena sulla cessione di Zajc (Di mercoledì 29 settembre 2021) Incredibile quello che è successo al Fenerbahce per il pagamento dell’ultima rata del cartellino di Miha Zajc. Come riportato dal club turco, il bonifico da 830.929,50 euro è stato inviato sul conto di una concessionaria di Doetinchem nei Paesi Bassi invece che su quello dell’Empoli. Il 31 gennaio 2019 lo stesso Fenerbahce ha acquistato il centrocampista dagli azzurri e a settembre 2020 ha fatto partire un bonifico per una rata da 830.929,50 euro ma ha sbagliato il destinatario. I turchi, dopo che la società toscana aveva fatto richiesta di pagamento, si sono accorti dell’errore, con la concessionaria che ha però rifiutato il rimborso. Il club di Istanbul ha presentato, e vinto, il reclamo. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 settembre 2021) Incredibile quello che è successo al Fenerbahce per il pagamento dell’ultima rata del cartellino di Miha. Come riportato dal club turco, il bonifico da 830.929,50 euro è stato inviato sul conto di una concessionaria di Doetinchem nei Paesi Bassi invece che su quello dell’. Il 31 gennaio 2019 lo stesso Fenerbahce ha acquistato il centrocampista dagli azzurri e a settembre 2020 ha fatto partire un bonifico per una rata da 830.929,50 euro ma ha sbagliato il destinatario. I turchi, dopo che la società toscana aveva fatto richiesta di pagamento, si sono accorti dell’errore, con la concessionaria che ha però rifiutato il rimborso. Il club di Istanbul ha presentato, e vinto, il reclamo. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

Rocha496 : @ceferinout1 @juventusfc CERTEZZA ASSOLUTA. Cosi come il rigore dato al Genoa. Prova ne è che contro l'Empoli rigore clamoroso non dato. - rickembecker : Già il migliore centrocampista del campionato in questo momento. Non è una sorpresa per me, anche se in Inghilterra… - GiovanniMeneguz : Clamoroso ma vero: la rotellina gira anche in una partita come Cagliari-Empoli. #DaznOut - mirkogiovio : @likepalms Io lo critico perchè ha un potenziale tecnico da top ma non rende, riconosco il giocatore clamoroso che… - trocasbel : @TaRulleGulle È oggettivo che con l'Udinese hai pareggiato per due errori individuali, hai provato a portarla a cas… -