E ora Salvini azzoppato bombarda i Social. Negli ultimi sette giorni ha speso su Facebook più di Amazon e del Parlamento Ue (Di mercoledì 29 settembre 2021) Bestia o non Bestia, Morisi o non Morisi, Matteo Salvini vive (anche) di Facebook. E dunque spende. A rotta di collo. Specie quando si avvicinano le urne. Dopo giorni e settimane in cui i dati Facebook dicono di una Lega e di un Capitano abbastanza in sordina, da una settimana a questa parte Salvini ha deciso di premere sull’acceleratore. Il report del Social network più famoso al mondo parla chiaro: 25.730 euro nell’arco degli ultimi sette giorni. Quasi 4mila euro al giorno. Mica male. Il dubbio è presto detto: sarà perché così Salvini, attaccato dai partiti rivali ma anche da non pochi leghisti all’interno del partito, colpito al fianco per l’abbandono di Morisi (leggi l’articolo), spera di recuperare voti? Il dubbio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Bestia o non Bestia, Morisi o non Morisi, Matteovive (anche) di. E dunque spende. A rotta di collo. Specie quando si avvicinano le urne. Dopoe settimane in cui i datidicono di una Lega e di un Capitano abbastanza in sordina, da una settimana a questa parteha deciso di premere sull’acceleratore. Il report delnetwork più famoso al mondo parla chiaro: 25.730 euro nell’arco degli. Quasi 4mila euro al giorno. Mica male. Il dubbio è presto detto: sarà perché così, attaccato dai partiti rivali ma anche da non pochi leghisti all’interno del partito, colpito al fianco per l’abbandono di Morisi (leggi l’articolo), spera di recuperare voti? Il dubbio ...

