Draghi-Greta Thunberg | verso incontro domani a pre Cop26

(Di mercoledì 29 settembre 2021) A quanto apprende l’Adnkronos, si vaunriservato, un faccia a faccia, tra la giovane ambientalistae il premier Marioa Milano per prendere parte alla ‘Pre Cop 26 Youth4Climate’. L’non è ancora ufficiale, ma i due dovrebbero vedersi per un confronto sul tema dell’emergenza ambientale e sulle richieste avanzate dai giovani sulla questione climatica. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

NicolaPorro : ?? L'attacco a #Morisi per colpire #Salvini, il partito di Draghi al Quirinale e le stragi sul lavoro. Questo e altr… - MediasetTgcom24 : Clima, Draghi incontrerà a Milano Greta Thunberg e le altre attiviste #gretathunberg - FerdiGiugliano : In occasione della sua partecipazione all’evento “Youth4Climate: Driving Ambition”, il Presidente del Consiglio, Ma… - leobanja : RT @nomfup: Greta che domani incontra Draghi è tipo quando passavi di livello al videogioco - fisco24_info : Il documento dei giovani contro il climate change. Draghi incontra Greta: Si chiude la conferenza Youth4Climate con… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Greta

Adnkronos

... Driving Ambition', il presidente del Consiglio, Mario, incontrera' domani a Milano, alle ore 9.30, le attiviste ambientaliThunberg, Vanessa Nakate e Martina Comparelli. Lo fa sapere ...... come apprende l'Adnkronos A quanto apprende l'Adnkronos, incontro riservato, un faccia a faccia, tra la giovane ambientalistaThunberg e il premier Mario, domani a Milano per prendere ...Chiudere le industrie basate sulle fonti fossili di energia al 2030. È la più importante richiesta contenuta nel documento finale della Youth4Climate, la conferenza dei giovani sul clima, presentato i ...In occasione della sua partecipazione all’evento 'Youth4 Climate: Driving Ambition', il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ...