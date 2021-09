Chiedere una perizia psichiatrica in un processo non è infamante: così si alimenta uno stigma (Di mercoledì 29 settembre 2021) Diversi importanti politici in recenti dichiarazioni hanno bollato come infamante la richiesta di perizia psichiatrica da parte di un giudice. A seguito delle loro sortite buona parte della classe politica e dei giornalisti ha rincarato la dose. Non conosco la causa giudiziaria, per cui non vorrei entrare troppo nelle sfaccettature del procedimento. Mi pare ovvio però che, se un imputato adduce uno stato psicofisico come legittimo impedimento alla partecipazione a un processo, il giudice possa ordinare una perizia in cui accanto alla valutazione fisica vi sia quella psichica. Affermare che tutta la storia di quella persona valida il fatto che non sia pazza è una bestialità medica. In primo luogo perché una perizia psichiatrica non dirime solo fra pazzi e non pazzi (tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Diversi importanti politici in recenti dichiarazioni hanno bollato comela richiesta dida parte di un giudice. A seguito delle loro sortite buona parte della classe politica e dei giornalisti ha rincarato la dose. Non conosco la causa giudiziaria, per cui non vorrei entrare troppo nelle sfaccettature del procedimento. Mi pare ovvio però che, se un imputato adduce uno stato psicofisico come legittimo impedimento alla partecipazione a un, il giudice possa ordinare unain cui accanto alla valutazione fisica vi sia quella psichica. Affermare che tutta la storia di quella persona valida il fatto che non sia pazza è una bestialità medica. In primo luogo perché unanon dirime solo fra pazzi e non pazzi (tra ...

