Chelsea, Tuchel: «Delusi per il gol preso a freddo. Segnare alla Juve non è facile» (Di mercoledì 29 settembre 2021) Conferenza stampa Tuchel post Juventus Chelsea: le parole del tecnico tedesco dopo il ko dei blues all'Allianz Stadium (inviato all'Allianz Stadium) – Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa dopo la partita tra Juventus e Chelsea. Di seguito riportate le sue dichiarazioni: 5 CAMBI – «Volevamo un impatto. Avevamo 5 sostituzioni e volevamo usarle. Volevamo dare freschezza fisica e nuova energia». STRASCICHI CITY – «Nessun stanchezza dal fine settimana. Ieri abbiamo fatto due belli allenamenti, sembravamo freschi e affamati e pronti a tornare. È molto difficile mettere su un ritmo alto contro una squadra che difende così bassa». PARTITA – «Potevamo essere in vantaggio 1-0 ma questo è il problema. Il Man City vince su calcio da fermo con un tiro deviato e a volte succede ...

