Auto in fiamme nella notte a Ghisalba (Di mercoledì 29 settembre 2021) Auto in fiamme martedì notte a Ghisalba. La vettura, parcheggiata in un’area di sosta lungo la strada provinciale 498, ha preso fuoco intorno alle 2 per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Romano di Lombardia e i carabinieri di Treviglio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e le altre Auto parcheggiate nello stesso luogo non sono state danneggiate. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 settembre 2021)inmartedì. La vettura, parcheggiata in un’area di sosta lungo la strada provinciale 498, ha preso fuoco intorno alle 2 per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Romano di Lombardia e i carabinieri di Treviglio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e le altreparcheggiate nello stesso luogo non sono state danneggiate.

Advertising

NewSicilia : Si indaga sulle cause che avrebbero causato l'incendio #Newsicilia - SiciliaTV : Un’utilitaria, di proprietà di una ventiduenne, diPorto Empedocle è stata pesantemente danneggiata... #auto… - ScrivoLibero : Sono dovuti intervenire gli uomini dei Vigili del Fuoco del comando provinciale in Agrigento a Porto Empedocle dopo… - RTAlive1 : VIDEO - Auto in fiamme sul cavalcavia a Nocera Inferiore - Carlino_Fermo : Auto in fiamme I residenti spaventati danno l’allarme -

Ultime Notizie dalla rete : Auto fiamme Quarto. Incendiano mobili vecchi vicino alle abitazioni, i vigili del fuoco evitano il peggio I miliatari hanno accertato che i tre avevano dato alle fiamme dei mobili vecchi. L'incendio - che ... I Carabinieri della tenenza di Quarto lo bloccavano mentre stava smontato la marmitta da un'auto ...

Genova, tentano di evadere da Centro di Accoglienza ferendo due agenti ... fiamme in un alloggio di una residenza protetta: tre intossicati Posted on 17 Maggio 2019 17 ... in via del Collegio, in prossimità del campo sportivo, il conducente dell'auto anziché […] ...

Auto in fiamme I residenti spaventati danno l’allarme il Resto del Carlino Incendio sveglia i residenti: un'auto prende fuoco e resta distrutta Un'auto ha preso fuoco nella notte di oggi, mercoledì 29 settembre 2021, in via Tibaldi a Mappano, vicino alla scuola media del paese. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco che tuttavia non s ...

Trullo: auto va improvvisamente a fuoco, residenti svegliati nel cuore della notte (FOTO) Attimi di paura questa notte a Roma al Trullo dove un’auto è stata avvolta improvvisamente dalle fiamme. E’ successo intorno alle 3.30 in Via Montelupo Fiorentino. I residenti, svegliati innanzitutto ...

I miliatari hanno accertato che i tre avevano dato alledei mobili vecchi. L'incendio - che ... I Carabinieri della tenenza di Quarto lo bloccavano mentre stava smontato la marmitta da un'......in un alloggio di una residenza protetta: tre intossicati Posted on 17 Maggio 2019 17 ... in via del Collegio, in prossimità del campo sportivo, il conducente dell'anziché […] ...Un'auto ha preso fuoco nella notte di oggi, mercoledì 29 settembre 2021, in via Tibaldi a Mappano, vicino alla scuola media del paese. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco che tuttavia non s ...Attimi di paura questa notte a Roma al Trullo dove un’auto è stata avvolta improvvisamente dalle fiamme. E’ successo intorno alle 3.30 in Via Montelupo Fiorentino. I residenti, svegliati innanzitutto ...