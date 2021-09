Atletica, incidente stradale per Osama Zoghlami. Sta bene (Di mercoledì 29 settembre 2021) Brutta disavventura nel trapanese per Osama Zoghlami, mezzofondista italiano classe 1994 del CUS Palermo reduce dalle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’atleta azzurro è rimasto coinvolto insieme a Federica Sugamiele in un grave incidente stradale che ha causato complessivamente sei feriti. Tanta paura mista a sollievo alla fine da parte di un acciaccato Zoghlami, per un esito che poteva essere decisamente peggiore. Il 27enne nativo di Tunisi si è sottoposto ad una TAC che ha dato esito negativo, mentre la 25enne fondista di Erice ha rimediato la frattura composta del bacino. Zoghlami e Sugamiele stavano accompagnando all’aeroporto di Birgi (Trapani) una coppia di sposi in procinto di partire per il viaggio di nozze. Fortunatamente, dopo lo scontro tra due macchine, sono tutti fuori ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021) Brutta disavventura nel trapanese per, mezzofondista italiano classe 1994 del CUS Palermo reduce dalle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’atleta azzurro è rimasto coinvolto insieme a Federica Sugamiele in un graveche ha causato complessivamente sei feriti. Tanta paura mista a sollievo alla fine da parte di un acciaccato, per un esito che poteva essere decisamente peggiore. Il 27enne nativo di Tunisi si è sottoposto ad una TAC che ha dato esito negativo, mentre la 25enne fondista di Erice ha rimediato la frattura composta del bacino.e Sugamiele stavano accompagnando all’aeroporto di Birgi (Trapani) una coppia di sposi in procinto di partire per il viaggio di nozze. Fortunatamente, dopo lo scontro tra due macchine, sono tutti fuori ...

