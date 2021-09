Arte | Nicosia | “‘Roma Arte in Nuvola’ colma un vuoto | da 11 anni in città manca una fiera”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Una grande mostra-mercato cheunche si registra non solo a Roma ma anche in tutto il Centro Sud. Un’offerta culturale variegata che coniuga l’moderna con quella contemporanea, presentando gallerie provenienti dal Nord del Paese e dall’estero cui si affianca una trentina di opere d’realizzate da artisti internazionali e italiani. E’ tutto questoin, che si avvale della curatela della storica dell’Adriana Polveroni e della direzione generale di Alessandro, che si svolgerà nella Capitale dal 18 al 21 novembre alla Nuvola di Fuksas. La manifestazione, che sarà presentata domani al Tempio di Adriano alle 11,30, avrà ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arte Nicosia

Adnkronos

Ne abbiamo, infatti, un centinaio di grande qualità tramoderna e contemporanea", sostiene. Scendendo nel dettaglio,mette in luce gli aspetti inediti e interessanti della ...... inMago Forest e Fabio Bartolo Rizzo, inMarracash. L'istituto della cittadinanza onoraria non è ancora normato dalla città disi tratta però di un'onorificenza che iene concessa a ...Su proposta del sindaco di Nicosia Luigi Bonelli, l’intero consiglio comunale all’unanimità, nella serata del 27 settembre, ha conferito la cittadinanza on ...Una grande mostra-mercato che colma un vuoto che si registra non solo a Roma ma anche in tutto il Centro Sud. Un'offerta culturale variegata che coniuga l'arte moderna con quella contemporanea, presen ...