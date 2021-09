Albinoleffe-Feralpisalò, Serie C: le probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 29 settembre 2021) Albinoleffe-Feralpisalò di scena questa sera dalle 21.00 al “Città di Gorgonzola”, per la 6a giornata del campionato di Serie C girone A. I padroni di casa non vogliono interrompere la propria striscia di risultati positivi, ma dall’altra parte ci sarà una Feralpisalò pronta a giocarsi le proprie carte al meglio. Ecco cosa c’è da sapere sulla gara. Statistiche e curiosità di Albinoleffe-Feralpisalò L’Albinoleffe con 13 punti dopo le prime cinque giornate (4 vittorie, 1 pareggio), occupa la seconda posizione in classifica insieme alla Pro Vercelli. La squadra di Marcolini ha messo in fila tre vittorie consecutive, battendo prima il Fiorenzuola in trasferta (2-0), poi il Mantova in casa (1-0) e nell’ultimo weekend di gioco, ancora una volta fuori casa, la Giana ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021)di scena questa sera dalle 21.00 al “Città di Gorgonzola”, per la 6a giornata del campionato diC girone A. I padroni di casa non vogliono interrompere la propria striscia di risultati positivi, ma dall’altra parte ci sarà unapronta a giocarsi le proprie carte al meglio. Ecco cosa c’è da sapere sulla gara. Statistiche e curiosità diL’con 13 punti dopo le prime cinque giornate (4 vittorie, 1 pareggio), occupa la seconda posizione in classifica insieme alla Pro Vercelli. La squadra di Marcolini ha messo in fila tre vittorie consecutive, battendo prima il Fiorenzuola in trasferta (2-0), poi il Mantova in casa (1-0) e nell’ultimo weekend di gioco, ancora una volta fuori casa, la Giana ...

