Zombieland | Double Tap | su Netflix in streaming da oggi

Zombieland: Double Tap, l'attesissimo sequel del film con Woody Harrelson ed Emma Stone, sbarca finalmente in streaming su Netflix a partire da oggi 28 settembre per tutti gli utenti abbonati! Il film prodotto da Sony Pictures e diretto da Ruben Fleischer, recentemente dietro la macchina da presa del cinecomic Venom, ha nuovamente come protagonisti Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone e Abigail Breslin. Tra i nuovi interpreti ci saranno invece Zoey Deutch e Rosario Dawson.