Zanetti | “Ripetere la prestazione fatta con il Real Abbiamo più convinzione | possiamo far bene”

(Di martedì 28 settembre 2021) Il vice presidente dell’Inter, Javier, ha parlato a Sky Sport prima del match contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League. Queste le sue parole: “Sarà una partita dura, come tutte in Champions. Questo stadio è difficile ma credo che l’Inter sia pronta a fare una grande partita. Vista lacontro ilMadrid, dobbiamo continuare a credere nel tipo di gioco che stiamo facendo sperando arrivi anche il risultato”. Su Inzaghi: “Ha iniziato, ha una filosofia di calcio diversa da quella di Comte. Ci sono tante alternative chesfruttare. Come ha detto il mister, dobbiamo sempre trovare l’equilibrio ma da come si allenano strada facendo lo troveremo”. Dove bisogna migliorare: “Aver vinto il campionato l’anno scorso ha dato molta consapevolezza ai ragazzi. La squadra si ...

... con Thomas Henry che in casa non è riuscito ala buona prestazione fornita ad Empoli con ... norvegese ex Ajax a cuinon rinuncia mai, non sostituendolo come fatto con gli altri ...... Ballardini (Genoa), Pioli (Milan), Castori (Salernitana), Gotti (Udinese),(Venezia). ... Fu una sconfitta per Sarri che avrebbe volutoa Londra e a Torino il gioco creato col Napoli. ...i precedenti Viaggio verso San Siro, si accendono le luci del Meazza sul Venezia, che ritorna alla Scala del calcio e Zanetti potrebbe anche fare una firma per ripetere il risultato (1-1) dell’ultimo ...