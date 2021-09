Will Smith: “Il matrimonio non deve essere una prigione… ho sempre sognato un harem” (Di martedì 28 settembre 2021) No alla monogamia: “Il matrimonio non deve trasformarsi in una prigione”. Will Smith racconta la sua relazione non convenzionale con la moglie Jada Pinkett in una lunga intervista rilasciata ala magazine “GQ”. L’attore svela di come la fiducia reciproca sia la chiave di volta di un rapporto che funziona: “Le esperienze, le libertà che ci siamo dati l’un l’altro e il sostegno incondizionato, per me, sono la più alta definizione di amore”… e confessa: “Ho sempre sognato di avere un harem di donne!”. Smith racconta di aver svelato il suo “sogno” di avere un harem, che includesse anche l’attrice premio Oscar Halle Berry e la famosa ballerina Misty Copeland, al suo life coach Michaela Boehm, con la quale aveva iniziato un percorso di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 28 settembre 2021) No alla monogamia: “Ilnontrasformarsi in una prigione”.racconta la sua relazione non convenzionale con la moglie Jada Pinkett in una lunga intervista rilasciata ala magazine “GQ”. L’attore svela di come la fiducia reciproca sia la chiave di volta di un rapporto che funziona: “Le esperienze, le libertà che ci siamo dati l’un l’altro e il sostegno incondizionato, per me, sono la più alta definizione di amore”… e confessa: “Hodi avere undi donne!”.racconta di aver svelato il suo “sogno” di avere un, che includesse anche l’attrice premio Oscar Halle Berry e la famosa ballerina Misty Copeland, al suo life coach Michaela Boehm, con la quale aveva iniziato un percorso di ...

