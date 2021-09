Uomini e Donne news, ecco come Maria ha cacciato Joele Milan dal programma (Di martedì 28 settembre 2021) Il pubblico di Uomini e Donne ha potuto apprendere dalla anticipazioni, che in seguito ad una violazione del regolamento, Maria De Filippi ha dato il benservito al tronista Joele Milan. La corteggiatrice di quest’ultimo, Ilaria Melis, ha svelato come la conduttrice ha chiesto al ragazzo di andarsene. Ida Platano dubita di Marcello Messina: la dama lascia il programma? La dama mette alla prova il cavaliere di Uomini e Donne sulla loro frequentazione e lui reagisce risentito e provato: l’occhio pubblico si divide Ilaria Melis racconta come Joele Milan è stato allontanato da ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 28 settembre 2021) Il pubblico diha potuto apprendere dalla anticipazioni, che in seguito ad una violazione del regolamento,De Filippi ha dato il benservito al tronista. La corteggiatrice di quest’ultimo, Ilaria Melis, ha svelatola conduttrice ha chiesto al ragazzo di andarsene. Ida Platano dubita di Marcello Messina: la dama lascia il? La dama mette alla prova il cavaliere disulla loro frequentazione e lui reagisce risentito e provato: l’occhio pubblico si divide Ilaria Melis raccontaè stato allontanato da ...

