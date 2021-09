Ullrich: «Tre anni fa stavo facendo la fine di Pantani, ero quasi morto» (Di martedì 28 settembre 2021) “stavo per fare la fine di Pantani”. Jan Ullrich, il Kaiser, vincitore del Tour de France, di una Vuelta, di un Oro olimpico e tre Mondiali, ha “dormito per tre anni”. Ora, a 47 anni, sta bene e si è confessato in un videopodcast con l’ex grande rivale Lance Armstrong (che pure ne ha passate un po’, per eufemismo). “Sai la mia storia – ha detto – tre anni fa stavo davvero male. Mi sei venuto a trovare ed ero avviato sulla stessa strada di Marco Pantani, ero quasi morto”. “Ho dormito per tre anni. Avevo bisogno di tempo per me stesso. Ma ora il mio cervello è di nuovo chiaro, il mio corpo è in forma. Ho anche alcune idee per il futuro” ANZEIGE Nell’autunno del 2018, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 settembre 2021) “per fare ladi”. Jan, il Kaiser, vincitore del Tour de France, di una Vuelta, di un Oro olimpico e tre Mondiali, ha “dormito per tre”. Ora, a 47, sta bene e si è confessato in un videopodcast con l’ex grande rivale Lance Armstrong (che pure ne ha passate un po’, per eufemismo). “Sai la mia storia – ha detto – trefadavvero male. Mi sei venuto a trovare ed ero avviato sulla stessa strada di Marco, ero”. “Ho dormito per tre. Avevo bisogno di tempo per me stesso. Ma ora il mio cervello è di nuovo chiaro, il mio corpo è in forma. Ho anche alcune idee per il futuro” ANZEIGE Nell’autunno del 2018, ...

