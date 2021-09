Traffico Roma del 28-09-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 settembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascoltoin coda sulla Cassia tra Olgiata Isola Farnese versoper un incidente sono invece i lavori sulla Flaminia si tratta di una riduzione di carreggiata all’altezza del ponte del raccordo a provocare Code in entrata anord da Labaro verso il centro notevoli le ripercussioni sulle due carreggiate del raccordo si registrano forti rallentamenti sempre sul raccordo code per incidente invece in carreggiata interna tra Prenestina e doppia un incidente anche in città Colli Albani provoca code su via Appia in uscita da la capitale all’altezza di via Carlo Cipolla incidente anche sulla rampa di Corso di Francia provoca code su via del Foro Italico in direzione dello stadio trafficata Concorde via della Pineta Sacchetti a te in uscita dalla ...