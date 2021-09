Traffico Roma del 28-09-2021 ore 08:30 (Di martedì 28 settembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto Traffico in coda sulla Flaminia in entrata a Roma nord da Prima Porta per i lavori all’altezza del raccordo anulare lo ricordiamo si viaggia il restringimento di carreggiata verso il centro forti rallentamenti anche sulle due carreggiate del grande raccordo anulare rallentamenti e code intorno alla città sulle principali strade e consolari a Roma Nord sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana e sulla Salaria nei pressi dell’aeroporto dell’Urbe Traffico in coda verso la capitale anche la Fonte Nuova sono Mentana e Palombarese rallentamenti poi sulla via Appia Santa Maria delle Mole Traffico in coda sull’Aurelia da via Pio Spezi con rallentamenti segnalati anche su Ardeatina e Laurentina un incidente invece nel quartiere ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 settembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascoltoin coda sulla Flaminia in entrata anord da Prima Porta per i lavori all’altezza del raccordo anulare lo ricordiamo si viaggia il restringimento di carreggiata verso il centro forti rallentamenti anche sulle due carreggiate del grande raccordo anulare rallentamenti e code intorno alla città sulle principali strade e consolari aNord sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana e sulla Salaria nei pressi dell’aeroporto dell’Urbein coda verso la capitale anche la Fonte Nuova sono Mentana e Palombarese rallentamenti poi sulla via Appia Santa Maria delle Molein coda sull’Aurelia da via Pio Spezi con rallentamenti segnalati anche su Ardeatina e Laurentina un incidente invece nel quartiere ...

