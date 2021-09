Tennis: Atp San Diego, esordio vincente per Sonego (Di martedì 28 settembre 2021) San Diego, 28 set. - (Adnkronos) - esordio vincente per Lorenzo Sonego nel torneo Atp 250 di San Diego (cemento, montepremi 600.000 dollari). L'azzurro, numero 23 del mondo, sconfigge il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 34 Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 21 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) San, 28 set. - (Adnkronos) -per Lorenzonel torneo Atp 250 di San(cemento, montepremi 600.000 dollari). L'azzurro, numero 23 del mondo, sconfigge il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 34 Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 21 minuti.

