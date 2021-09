Superlega, Uefa: nessun procedimento contro Real, Barcellona e Juve (Di martedì 28 settembre 2021) La Uefa ha annunciato che non intraprenderà procedimenti contro Real Madrid, Barcellona e Juventus, i tre club rimasti a sostenere il progetto Superlega. Leggi su footdata (Di martedì 28 settembre 2021) Laha annunciato che non intraprenderà procedimentiMadrid,ntus, i tre club rimasti a sostenere il progetto

Advertising

capuanogio : ?? Resa della #UEFA: cancellati i procedimenti (già sospesi) contro #Barcellona, #Juventus e #RealMadrid per la vic… - forumJuventus : La Uefa si arrende: cancellati i procedimenti disciplinari contro Juve, Barça e Real ? - tancredipalmeri : ESCLUSIVA: La Uefa abbandona per ora sanzioni contro le 3 della SuperLega e non richiederà le multe delle altre 9… - RadioSportiva : Nuovo capitolo della battaglia che si è aperta ad aprile scorso tra la Uefa e i club della Superlega. La Uefa ha do… - JoTwPlay33 : #UEFA Ceferin aspetta i club nei tribunali, ecco perché ha stoppato la disciplinare #Superlega -