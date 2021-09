Riciclaggio: sequestro nel Napoletano, tre indagati (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Denaro per circa 350mila euro è stato sequestrato tra Napoli, Torre del Greco e Portici, in provincia di Napoli, dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna che hanno notificato a tre persone gravemente indiziate, a vario titolo, di “fraudolento trasferimento di valori” e “Riciclaggio”. Il decreto di sequestro è stato emesso dal Tribunale di Napoli su richiesta della Procura (sostituto procuratore Mariella Di Mauro, procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio). L’indagine parte dal ritrovamento, lo scorso agosto, di una cospicua somma di denaro contante nell’abitazione di uno degli indagati, durante una perquisizione “d’iniziativa” della polizia giudiziaria. Sulla scorta delle indagini in itinere, è stato accertato che la somma in questione, per un totale di euro 350.050, era ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Denaro per circa 350mila euro è stato sequestrato tra Napoli, Torre del Greco e Portici, in provincia di Napoli, dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna che hanno notificato a tre persone gravemente indiziate, a vario titolo, di “fraudolento trasferimento di valori” e “”. Il decreto diè stato emesso dal Tribunale di Napoli su richiesta della Procura (sostituto procuratore Mariella Di Mauro, procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio). L’indagine parte dal ritrovamento, lo scorso agosto, di una cospicua somma di denaro contante nell’abitazione di uno degli, durante una perquisizione “d’iniziativa” della polizia giudiziaria. Sulla scorta delle indagini in itinere, è stato accertato che la somma in questione, per un totale di euro 350.050, era ...

Advertising

TeleCapriNews : Sequestro per oltre 300mila euro tra Napoli, Portici e Torre del Greco ai danni di tre soggetti indiziati di ricicl… - T7TorreSette : Corruzione e riciclaggio di denaro: maxi sequestro nel Napoletano nei confronti di 3 persone - Sarhah12 : @ale_dibattista No riciclaggio! Tutti coloro che hanno contribuito allo spreco di risorse umane e monetarie dell'It… - gazzettamantova : Evasione e riciclaggio, sequestro da 5,3 milioni delle Fiamme Gialle Mantovane Il provvedimento nei confronti di un… - endimione_c : #INGALERA :0) “16 pluripregiudicati per truffa,frode informatica,ricettazione, stupefacenti e rapina, personalità d… -

Ultime Notizie dalla rete : Riciclaggio sequestro Figlia boss gestiva bar movida Messina ... la 26enne Stefania è ora ai domiciliari per intestazione fittizia di realtà societarie, beni immobili ed autovetture, ricettazione, riciclaggio. Nei suoi confronti disposto anche il sequestro di ...

Riciclaggio: sequestro di 350mila euro tra Torre del Greco e Portici ... a vario titolo, di 'fraudolento trasferimento di valori' e 'riciclaggio'. Il decreto di sequestro è stato emesso dal Tribunale di Napoli su richiesta della Procura (sostituto procuratore Mariella Di ...

Riciclaggio: sequestro nel Napoletano, tre indagati anteprima24.it Riciclaggio: sequestro di 350mila euro tra Torre del Greco e Portici Denaro per circa 350mila euro è stato sequestrato tra Napoli, Torre del Greco e Portici, in provincia di Napoli, dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna che hanno notificato a ...

Riciclaggio di denaro, tre indagati nel Napoletano Gli investigatori hanno sequestrato circa 350mila euro a tre persone tra Napoli, Torre del Greco e Portici Denaro per circa 350mila euro è stato sequestrato tra Napoli, Torre del Greco e Portici, in p ...

... la 26enne Stefania è ora ai domiciliari per intestazione fittizia di realtà societarie, beni immobili ed autovetture, ricettazione,. Nei suoi confronti disposto anche ildi ...... a vario titolo, di 'fraudolento trasferimento di valori' e ''. Il decreto diè stato emesso dal Tribunale di Napoli su richiesta della Procura (sostituto procuratore Mariella Di ...Denaro per circa 350mila euro è stato sequestrato tra Napoli, Torre del Greco e Portici, in provincia di Napoli, dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna che hanno notificato a ...Gli investigatori hanno sequestrato circa 350mila euro a tre persone tra Napoli, Torre del Greco e Portici Denaro per circa 350mila euro è stato sequestrato tra Napoli, Torre del Greco e Portici, in p ...