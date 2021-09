NEO: THE WORLD ENDS WITH YOU disponibile da oggi su PC (Di martedì 28 settembre 2021) oggi Square Enix Ltd. ha annunciato che NEO: The WORLD ENDS WITH You è ora disponibile su PC tramite Epic Games Store. I giocatori che acquistano l’acclamato gioco di ruolo su PC riceveranno vari bonus che li aiuteranno durante le battaglie che dovranno affrontare nel Piano surreale di Shibuya. NEO: The WORLD ENDS WITH You è il seguito dell’amato GdR d’azione The WORLD ENDS WITH You, che trasporta i giocatori tra le strade frenetiche di Tokyo. Mettiti nei panni del protagonista Rindo e cerca di sopravvivere a delle ardue prove chiamate “Gioco dei Demoni”. Rindo dovrà collaborare con una serie di personaggi unici e pieni di stile per esplorare la trafficata Tokyo e risolvere i misteri dietro questo ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 28 settembre 2021)Square Enix Ltd. ha annunciato che NEO: TheYou è orasu PC tramite Epic Games Store. I giocatori che acquistano l’acclamato gioco di ruolo su PC riceveranno vari bonus che li aiuteranno durante le battaglie che dovranno affrontare nel Piano surreale di Shibuya. NEO: TheYou è il seguito dell’amato GdR d’azione TheYou, che trasporta i giocatori tra le strade frenetiche di Tokyo. Mettiti nei panni del protagonista Rindo e cerca di sopravvivere a delle ardue prove chiamate “Gioco dei Demoni”. Rindo dovrà collaborare con una serie di personaggi unici e pieni di stile per esplorare la trafficata Tokyo e risolvere i misteri dietro questo ...

Advertising

GamesPaladinsIT : NEO: The World Ends with You è ora disponibile su PC tramite Epic Games Store - dayonegames2k : È finalmente arrivato anche il day one di… NEO THE WORLD ENDS WITH YOU! Suggestivo action RPG targato Square Enix.… - Badlee23 : @Neo_happyface @melcochaaa @eyy_soyalguien @Enana_dancer @cami_lrzo @ronalrivera22 @Bored_95 @KawaiGirl99… - neo_Ro1 : RT @acmilan: Maldini's historic header and Díaz's close-range clincher: enjoy the highlights ???? Lo storico colpo di testa di Daniel e il… - moon_1998_0 : @ElAngelMemero @Embajada0808 @kirishima_putxs @Neo_happyface @RanC_RG4L @Homero_meme @The_Memelorian… -