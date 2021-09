Milan | Pioli | «Penalizzati dall’arbitro Peccato | potevamo vincere»

(Di martedì 28 settembre 2021) Stefano, allenatore del, ha parlato al termine del match di Champions League perso contro l’Atletico Madrid Stefano, allenatore del, ha parlato al termine del match di Champions League perso contro l’Atletico Madrid. Le sue dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset. ARBITRAGGIO – «Non credo che sia stata la miglior serata dell’arbitro. Siamo stati un po’. Dispiace. L’inferiorità numerica ci ha costretti a fare un altro tipo di partita, dopo l’espulsione le difficoltà sono state tante. Siamo andati vicini a fare un risultato positivo, c’è rammarico. Non solo l’espulsione e il rigore, a metà e metà andava sempre dall’altra parte. Ma noi dobbiamo pensare alle cose buone fatte in 11 contro 11. Con un po’ di attenzione si poteva portare anche a casa la vittoria, ...

Ilè stato battuto 1 - 2 dall'Atletico Madrid nel secondo turno di Champions League (gruppo B). La squadra diha costruito tanto finché si è giocato in 11 contro 11, trovando il meritato ...Nonostante una prova di forza, coraggio e anche qualità, ilcade nei minuti finali sotto i ... la squadra disubisce la rimonta dell'Atletico Madrid e protesta con rabbia contro l'arbitro ...Amarissima sconfitta per il Milan nella seconda giornata del gruppo B di Champions League. I rossoneri, già battuti all'esordio ad Anfield dal Liverpool, si sono fatti piegare 1-2 in casa ...Stefano Pioli, allenatore del Milan, al termine del match contro l'Atletico Madrid ha rilasciato varie dichiarazioni ...