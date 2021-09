Microsoft apre il suo Windows Store alle app di terze parti

(Di martedì 28 settembre 2021)11 promette una grande innovazione per quanto riguarda le app dindo in suoall'integrazione con il suo sistema operativo. Grandi cambiamenti dunque, oltre all'integrazione di Xbox Game Pass e tutti i servizi dedicati al gaming, ma i primi a usufruire di questa apertura saranno Amazon ed Epic Game, che avranno valenza di app e non più come programmi esterni. È stato lo stesso Giorgio Sardo, general manager di, a spiegarci il tutto: Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #Windows11 apre le porte a tutti - Asgard_Hydra : Microsoft apre lo Store di Windows ai negozi di terze parti: ci sono Amazon ed Epic - Roby_Passarelli : Microsoft apre lo Store di Windows ai negozi di terze parti: ci sono Amazon ed Epic - ITmanagerSlife : Microsoft Store si apre ai negozi online di terze parti: Amazon ed Epic i primi ad aderire - inventuweb : Microsoft Store si apre ai negozi online di terze parti: Amazon ed Epic i primi ad aderire -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft apre

Everyeye Tech

Le applicazioni e i videogiochi contenuti su store separati rispetto alStore saranno ricercabili e verranno mostrati nella lista dei risultati ma l'installazione potrebbe non essere ...Sul Dow, il migliore e' Chevron, in rialzo dell'1,6%; i peggiori sono, Apple e Salesforce.com, in calo rispettivamente dell'1,88%, dell'1,249% e dell'1,244%. AAA - Pca 28 - 09 - 21 15:43:24 ...Il Microsoft Store di Windows 11 si apre ai negozi online di terze parti: si parte con Amazon ed Epic ma in futuro potrebbe arrivare anche Steam.Si parla da tanto della possibilità di offrire più alternative per l'acquisto e il download. Ad aprire le danze è Microsoft.